Kurz nach einer lebensgefährlichen Attacke auf einen 12-Jährigen in Berlin wird in Remscheid ein 13-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt. Die mutmaßlichen Täter sind beide minderjährig.

Remscheid/Berlin - Ein 11 Jahre alter Junge soll in Remscheid in Nordrhein-Westfalen einen 13-Jährigen bei einer Auseinandersetzung mit einem Messer schwer verletzt haben. Das erfuhr die dpa aus Polizeikreisen. Der 13-Jährige erlitt demnach am Donnerstag Stichverletzungen im Bein, die nicht lebensbedrohlich waren. Der Junge sei zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht worden. Zuvor berichtete die „Bild“-Zeitung. Ein ähnlicher Vorfall hatte sich am selben Tag auch in Berlin ereignet.

Der 11-Jährige soll dann mit einem unbeteiligten Begleiter vom Tatort geflohen sein. Bei der Fahndung soll der Tatverdächtige angetroffen und der Polizei übergeben worden sein. Später sei der Junge in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben worden.

Am selben Tag soll in Berlin-Spandau ein 13-Jähriger einen 12 Jahre alten Mitschüler mit einer Stichwaffe angegriffen haben. Der verletzte Schüler kam zur Operation in ein Krankenhaus, sagte Polizeisprecher Martin Halweg. Es werde nach dem 13-Jährigen gesucht, der sich von der Schule entfernt habe. Der mutmaßliche Täter und das Opfer gingen in Spandau in dieselbe Klasse.