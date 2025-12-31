Sieben Trucks, DJs auf sieben Bühnen und ausgelassene Stimmung: Wie eine Demonstration zur Technoparty an der Siegessäule wurde – trotz Glasflaschen- und Feuerwerksverbot.

Eine als Demonstration angemeldete Party findet am Silvesterabend in Berlin nahe der Siegessäule statt.

Berlin - Einige Hundert Menschen feiern unter freiem Himmel nahe der Berliner Siegessäule am Silvesterabend mit DJs und Technomusik. Angemeldet war die Veranstaltung als Demonstration, letztlich hatte sie aber mehr Partycharakter.

Nicole Utzki von der Veranstalter-Initiative We Are Berlin sagte: „Es wird immer voller. Die Menschen sind gut drauf, es ist alles sehr entspannt und friedlich.“ Die sieben Trucks seien zuerst um die Siegessäule gefahren und später auf der Straße des 17. Juni. Zudem gebe es sieben Bühnen, auf denen gleichzeitig DJs Musik spielten.

Die Polizei sprach von nur 150 bis 200 Teilnehmern. Angemeldet waren 16.000 Menschen. Feuerwerk, Glasflaschen und Getränkeverkauf sind laut Polizei auf der Party-Demonstration untersagt. Das könnte dazu führen, dass der Andrang sich in Grenzen hält.

Im Vorfeld hatten die Veranstalter mit Senat und Polizei um den Ort gestritten. Sie wollten eigentlich an das Brandenburger Tor. Dort setzte sich aber der Senat mit der öffentlichen Party samt Feuerwerk durch.