Tausende Menschen sind in Thüringen ehrenamtlich aktiv, häufig organisiert in gemeinnützigen Vereinen. Unter bestimmten Voraussetzungen können sie finanzielle Zuschüsse vom Land erhalten.

Ob Fasching, Feuerwehren, Jugendarbeit, Museen, Sport, Tierschutz oder Heimatpflege - in vielen Bereichen läuft in Thüringen nichts ohne ehrenamtlichen Einsatz. (Symbolfoto)

Erfurt - Mehrere Hundert Vereine und ehrenamtlich Engagierte in Thüringen haben bislang von einem neu aufgelegten Ehrenamtsförderprogramm der Landesregierung profitiert. 763 Förderanträge seien seitdem bewilligt worden, teilte die Staatskanzlei mit. Die zugesagten Mittel summierten sich demnach auf mehr als sieben Millionen Euro.

Das Programm war im Sommer aufgelegt worden. Bis Mitte September konnten sich gemeinnützige Vereine und Ehrenamtliche bewerben, die sich beispielsweise im Sport, in Kultur, Heimat- und Brauchtumspflege, im Sozialbereich oder im Tierschutz engagieren.

Das Förderangebot stieß auf großes Interesse. Nach Angaben der Staatskanzlei gingen fast doppelt so viele Anträge ein, wie bewilligt wurden. Von den mehr als 1.300 eingereichten Förderanträgen seien 290 von den Antragstellern wieder zurückgezogen worden, rund 300 hätten die Fördervoraussetzungen nicht erfüllt.

Eigenanteil Voraussetzung für Förderung

In dem Programm sind Zuschüsse zwischen 5.000 und 50.000 Euro für Ehrenamtliche möglich, bei Kooperationsprojekten bis zu 100.000 Euro. Voraussetzung ist grundsätzlich ein Eigenanteil von zehn Prozent, der auch in Form von Eigenleistungen erbracht werden kann.

Das Ehrenamtsförderprogramm soll fortgesetzt werden. Im vom Landtag beschlossenen Doppelhaushalt für die Jahre 2026 und 2027 seien dafür insgesamt 15 Millionen Euro vorgesehen, teilte die Staatskanzlei mit. Die Bewerbungsfrist für die nächste Förderrunde läuft bereits und endet am 15. April 2026.