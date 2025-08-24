Die Ukraine begeht ihren Unabhängigkeitstag – genau dreieinhalb Jahre nach Beginn der russischen Invasion. In Berlin erinnern Demonstranten an das Leid vieler Kinder.

Berlin - Hunderte Menschen haben in Berlin mit einem Marsch an den Unabhängigkeitstag der Ukraine erinnert. Unter dem Motto „Future Needs Remembrance“ versammelten sich nach Polizeiangaben zunächst rund 1.500 Menschen am Breitscheidplatz. Sie wollten dann zum Brandenburger Tor ziehen. Man wolle „ein starkes Zeichen für Gerechtigkeit, Freiheit und Erinnerung“ setzen, teilten die Veranstalter mit.

Nach ihren Angaben beteiligten sich 20 verschiedene Organisationen an der Demonstration. Zahlreiche Menschen schwenkten Flaggen der Ukraine. Auf einem großen Banner war zu lesen „Bring Ukrainian Children back!“ („Bringt ukrainische Kinder zurück“). Die Demonstranten erinnerten damit daran, an im Krieg verschleppte Kinder und Jugendliche aus russisch besetzten Gebieten.

Auch in Hamburg Demonstration

Die Veranstalter erwarteten bis zu 2.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu dem Marsch in Berlin. Auch andernorts gingen Menschen zum 34. Unabhängigkeitstag der Ukraine auf die Straße, etwa in Hamburg.

In der Ukraine gratulierte Präsident Wolodymyr Selenskyj seinen Landsleuten dreieinhalb Jahre nach Kriegsbeginn zum Unabhängigkeitstag und prophezeite eine bessere Zukunft für das von Russland überfallene Land. „Wir werden eine Ukraine schaffen, die genügend Kraft und Potenz hat, um in Sicherheit und Frieden zu leben“, versprach Selenskyj in seiner auf Telegram verbreiteten Ansprache.