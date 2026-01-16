Nach einem Angriff auf ein linksalternatives Wohnprojekt setzen zahlreiche Demonstranten in Cottbus ein Zeichen gegen Hass.

Cottbus/Berlin - Mehrere hundert Menschen haben in Cottbus gegen Rechtsextremismus und entsprechende Gewalt demonstriert. Sie versammelten sich am Abend unter dem Motto „Ihr greift uns an – wir stehen zusammen“. Nach Angaben der Polizei verlief zunächst alles friedlich, etwa 250 bis 300 Teilnehmer seien gestartet.

Die Demonstration war von verschiedenen Initiativen als Solidaritätsveranstaltung gegen rechtsextreme Strukturen, Rassismus und Diskriminierung geplant worden. Anlass sei unter anderem ein erneuter Angriff auf ein linksalternatives Wohnprojekt in Cottbus.

Die Brandenburger Grünen sprachen ebenfalls von 250 Teilnehmern und einem breiten Zeichen der Solidarität in der Innenstadt mit Betroffenen und für eine demokratische, offene Gesellschaft. Es sei wichtig, sich Hass und Hetze entgegenzustellen.