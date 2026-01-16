Rauch über der Autobahn 7: Wegen eines brennenden Lkws geht auf der Strecke Richtung Hannover nichts mehr. Wie lange bleibt die Autobahn dicht?

Ein Brand auf der Autobahn 7 bedeutet für die Autofahrer Verkehrsbeeinträchtigungen. (Symbolbild)

Hann. Münden - Wegen eines Lkw-Brandes ist die Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Lutterberg und Hedemünden in Fahrtrichtung Hannover derzeit voll gesperrt. Das teilte die Autobahnpolizei Göttingen mit.

Der Auflieger einer Sattelzugmaschine sei in Brand geraten, hieß es. Die Dauer der Sperrung sei derzeit nicht absehbar. Verkehrsteilnehmer sollten den betroffenen Abschnitt weiträumig umfahren.