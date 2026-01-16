Mit Spezialanzug und Leiter zieht die Feuerwehr den jungen Mann aus dem eiskalten Wasser. Für die Rettung zählt jede Minute.

Bremen - Ein Jugendlicher ist in Bremen in einen zugefrorenen See eingebrochen und von der Feuerwehr aus dem eiskalten Wasser gerettet worden. Der Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 12.30 Uhr im Oslebshauser Park, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Teenager war demnach stark unterkühlt und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes trafen zuerst am Unglücksort ein und sicherten den Verunglückten mit einer Leine. Kurz darauf trafen Einheiten der Feuer- und Rettungswache 5 ein. Eine Einsatzkraft stieg in einem Spezialanzug ins Wasser und zog den Jugendlichen mit Hilfe von Leinen und einer Leiter an Land.