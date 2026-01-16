Unbekannte verwandeln Osnabrücks Bronzeskulptur „Fountain of Wishes“ in eine politische Botschaft – mit Gipsmaske, Transparent und Schild. Wer steckt dahinter?

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung sowie wegen politisch motivierter Beleidigungs- und Verleumdungsdelikte aufgenommen. (Symbolbild)

Osnabrück - Nach einer mutmaßlich politisch motivierten Aktion an einer Bronzeskulptur in der Osnabrücker Innenstadt ermittelt der Staatsschutz. Unbekannte hätten an der Skulptur „Fountain of Wishes“ im Fluss Hase mehrere Gegenstände angebracht, teilte die Polizei mit.

Transparent zeigt Militärfahrzeug und Mann mit Gefechtshelm

Nach bisherigen Erkenntnissen sei das Gesicht der Skulptur mit einem aufgeklebten Ausdruck überdeckt und zusätzlich ein aus Gips gefertigtes Imitat angebracht worden. Daneben sei ein bemaltes Transparent angebracht worden, das unter anderem ein militärisches Fahrzeug sowie einen Mann mit Gefechtshelm zeige.

An einem Brückengeländer habe zudem ein Schild mit einer schriftlichen Botschaft gehangen. Die Darstellungen und Texte nähmen Bezug auf eine Person des öffentlichen Lebens, hieß es. Für genauere Angaben war die Polizei zunächst nicht zu erreichen.

Politisch motivierte Beleidigung und Verleumdung?

Die Feuerwehr habe die angebrachten Gegenstände entfernt. Das Material sei sichergestellt worden. Die Polizei ermittle wegen des Verdachts der Sachbeschädigung sowie wegen politisch motivierter Beleidigungs- und Verleumdungsdelikte. Sie sucht Zeugen.