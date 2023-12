Hunderte bei propalästinensischen Demonstrationen in Berlin

Menschen nehmen in Kreuzberg an einer propalästinensischen Demonstration teil.

Berlin - Einige Hundert Menschen haben sich am Samstag an zwei propalästinensischen Demonstrationen in Berlin beteiligt. Zu Beginn kamen nachmittags aber zunächst deutlich weniger Demonstranten zusammen als erwartet. Alles verlaufe störungsfrei und ohne Zwischenfälle, sagte ein Polizeisprecher nach Beginn der Märsche.

Bei einem Aufzug mit dem Titel „Stoppt den Genozid in Gaza“ durch Wedding, Prenzlauer Berg und Mitte schätzte die Polizei die Teilnehmerzahl auf 500. Angemeldet waren 2500. Beim Start der zweiten Demonstration mit dem Titel „Solidarität mit Palästina“ am Oranienplatz in Kreuzberg zählte die Polizei nach Angaben des Sprechers 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Dort hatten die Veranstalter 3000 Menschen angemeldet.

Hintergrund der Demonstrationen ist der Gaza-Krieg. Seit dem blutigen Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober und der israelischen Gegenoffensive gibt es in Berlin immer wieder Solidaritätsbekundungen mit der einen oder der anderen Seite des Konflikts.