Hoyerswerda - Feuerwehrleute haben einen Hund aus einem überhitzten Auto in Hoyerswerda gerettet. Eine Zeugin hatte am Freitag die Einsatzkräfte alarmiert, weil das Tier bei etwa 30 Grad Außentemperatur und verschlossenen Fenstern seit rund 90 Minuten in dem Fahrzeug ausharrte, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Weil die 49 Jahre alte Besitzerin nicht aufzufinden war, öffneten Feuerwehrleute das Fahrzeug und befreiten den Hund. Obwohl es dem Tier den Umständen entsprechend gut ging, muss sich die Hundehalterin nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verantworten.