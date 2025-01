Hamburg - HSV-Trainer Merlin Polzin hat die Hoffnung auf einen Einsatz seines verletzten Stürmers Davie Selke im Nordduell der 2. Fußball-Bundesliga gegen Hannover 96 noch nicht aufgegeben. „Wir versuchen natürlich alles zusammen mit Davie und mit unserer medizinischen Abteilung, dass er uns helfen kann“, sagte Polzin auf der Spieltags-Pressekonferenz. Das Gute sei, dass bei Selke nichts am Körper kaputt sei, „sondern er braucht eine Maske, um funktionieren zu können“.

Selke hatte beim 3:2-Auswärtssieg des Hamburger SV am vergangenen Samstag bei Hertha BSC eine Jochbogenfraktur erlitten und war am Dienstag operiert worden. In dieser Woche hat er noch kein Mannschafts-Training absolvieren können.



Laut Polzin wird der in dieser Saison schon elf Mal erfolgreiche Torschütze am Samstag noch eine Einheit machen. „Wir warten mal den morgigen Tag ab und gucken dann, ob es für Sonntag reicht“, sagte der 34 Jahre alte Cheftrainer.

In jedem Fall wird der gelbgesperrte Miro Muheim am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) fehlen. Der in dieser Woche ausgeliehene Adedire Mebude hat gute Chancen, schon im Kader zu stehen. Der 20 Jahre alte Offensivspieler, der für die Außenbahn vorgesehen ist, hat einen guten Eindruck im Training des Tabellenführers hinterlassen. „Der Junge ist flink unterwegs“, sagte Polzin über den schnellen schottischen U21-Nationalspieler.