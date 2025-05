Dresden - Volleyball-Bundesligist Dresdner SC vermeldet den ersten Neuzugang für die kommende Saison. Wie der deutsche Pokalsieger und Meisterschafts-Zweite verkündete, wechselt die US-Amerikanerin Jacque Lynn Armer vom Schweizer Erstligisten Volley Lugano an die Elbe und unterschreibt einen Einjahresvertrag.

Die Mittelblockerin, die aus dem US-Bundesstaat Indiana stammt, sammelte seit 2020 bereits Erfahrungen in Europa, schlug für Vereine in Schweden, Frankreich, Spanien und zuletzt der Schweiz auf.

Topscorerin trotz Mittelblock-Position

„Jacqui hat bislang noch in keiner größeren Liga gespielt, bringt aber durch ihre Stationen trotzdem jede Menge Erfahrung mit. Sie ist eine echte Teamplayerin, die es gewohnt ist, Verantwortung zu übernehmen. In Lugano war sie die Topscorerin ihrer Mannschaft, was für eine Mittelblockerin nicht leicht zu erreichen ist“, sagte DSC-Cheftrainer Alexander Waibl zur Verpflichtung der 27-Jährigen.

Zuvor hatten die Dresdnerinnen den Abgang von acht Spielerinnen vermeldet, darunter auch der beiden Mittelblockerinnen Nathalie Lemmens und Emma Clothier.