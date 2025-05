An einem unbeschrankten Bahnübergang kommt es zu einer folgenschweren Kollision. Ein Transporter, in dem Schüler sitzen, und ein Zug stoßen zusammen. Es gibt mehrere Verletzte.

Ein Mädchen wurde bei dem Zusammenstoß an dem unbeschrankten Bahnübergang schwer verletzt. (Symbolbild)

Freistatt - Ein Schulbus ist an einem unbeschrankten Bahnübergang bei Freistatt (Landkreis Diepholz) mit einem Zug zusammengestoßen. Durch die Kollision wurde eine 16 Jahre alte Schülerin in dem Bus schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es. Das Mädchen kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Die übrigen vier Schülerinnen und Schüler sowie der 64 Jahre alte Fahrer wurden laut Polizei leicht verletzt oder kamen mit einem Schrecken davon. Drei Menschen, die sich bei dem Unfall in der Lok befanden, blieben unverletzt.

Warum der Schulbus, ein Transporter und der Zug zusammenstießen, war zunächst unklar. Nach Angaben der Beamten entstand an der Lok ein leichter Sachschaden, der Schulbus dagegen wurde demnach erheblich beschädigt.