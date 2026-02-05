Einst gab Daniel Thioune Merlin Polzin die Chance als Assistenzcoach und nahm ihn mit zum HSV. Im Frühjahr dürften sie sich ausgerechnet beim Nordderby in der Bundesliga als Konkurrenten wiedersehen.

Hamburg - HSV-Trainer Merlin Polzin hat äußerst positiv auf die Verpflichtung seines einstigen Förderers Daniel Thioune als neuer Trainer von Werder Bremen reagiert. „Ich habe Daniel extrem viel zu verdanken. Das werde ich auch weiterhin wertzuschätzen wissen. Er hat auch jetzt in den Phasen immer wieder geholfen, mich unterstützt und deshalb wünsche ich ihm für dieses Abenteuer Bundesliga, worauf er lange hingearbeitet hat, dann persönlich natürlich nur das Beste“, sagte Polzin seiner Hamburger vor dem wichtigen Spiel im Abstiegskampf gegen den sechs Punkte entfernten 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Am Mittwoch hatte der große Nordrivale der Hamburger den früheren HSV- und Düsseldorf-Coach als Nachfolger von Werder Bremen präsentiert. Kontakt hatte es bislang zwischen Polzin und Thioune noch nicht gegeben. „Natürlich habe ich ihm geschrieben und werde ihn in den nächsten Tagen dann auch dazu dann noch mal in Ruhe sprechen“, stellte Polzin klar.

Derby am 18. April

Doch zunächst wollte er ihn etwas in Ruhe lassen. „Ich weiß ja aus eigener Erfahrung in solchen Situationen, dass es vielleicht dann auch eher hilft, wenn man sich auf die Arbeit konzentriert, als wenn da noch mal noch eine weitere Person versucht, dich anzurufen und zu kontaktieren.“

Am 18. April könnten beide Trainer im Derby wieder aufeinandertreffen. Das Duell hatte es bereits in der vergangenen Saison gegeben: Polzin als Trainer aufseiten des HSV und Thioune für Fortuna Düsseldorf. „Ich glaube, da können wir beide das Ganze dann trennen, was die persönliche Beziehung angeht. Auf der anderen Seite ist das Spiel noch so weit weg und der volle Fokus liegt jetzt auf Heidenheim“, sagte Polzin.

Polzin und Thioune lernten sich kennen, als der junge HSV-Coach Anfang 20 war. Förderer Thioune gab Polzin die Chance und nahm ihn als Co-Trainer bei den Osnabrückern an seine Seite. Polzin wechselte 2020 dann gemeinsam mit Thioune nach Hamburg. Doch der Cheftrainer musste noch vor dem Saisonende gehen, während Polzin unter verschiedenen Trainern Assistent blieb.