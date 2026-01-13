Florentina Holzinger ist mit ihren bildgewaltigen Produktionen ein Star in der Theaterwelt. Ihr neues Stück zeigt nun das Berliner Theatertreffen. Welche Inszenierungen noch dabei sind.

Berlin - Zum zweiten Mal in Folge ist die österreichische Choreographin Florentina Holzinger zum Berliner Theatertreffen eingeladen worden. Sie zeigt dort ihre bildgewaltige Bühnenproduktion „A Year without Summer“, wie die Jury des Theatertreffens, dem Gipfeltreffen der deutschsprachigen Bühnen, in Berlin mitteilte.

Holzinger ist bekannt für spektakuläre Performances und sorgt seit Jahren für Aufsehen in der Theaterwelt. Sie arbeitet oft mit nackten Frauenensembles.

Ihre Produktion „A Year without Summer“ handelt von Themen wie Selbstoptimierung und Unsterblichkeit. Das Ensemble unternehme „einen ebenso wilden wie ungemein luziden Ritt durch die Optimierungsgeschichte des Homo sapiens“, hieß es zur Begründung.

Vierte Einladung für Holzinger zum Theatertreffen

Das Stück mit vielen Musical-Einlagen feierte im Mai seine Premiere an der Berliner Volksbühne. Vergangenes Jahr wurde Holzinger mit ihrer blutigen Opernperformance „Sancta“ zum Theatertreffen eingeladen. Es ist bereits ihre vierte Einladung zu dem renommierten Theaterfestival.

Die nächste Ausgabe des Theatertreffens ist vom 1. bis zum 17. Mai geplant. Eine Jury stellte die ihrer Meinung nach zehn bemerkenswertesten Inszenierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vor, die nach Berlin eingeladen werden.

Das ist die Auswahl der Jury für das Theatertreffen

Dazu gehören neben „A Year without Summer“: