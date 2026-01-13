Das Grassi Museum für angewandte Kunst hat 2025 erneut zahlreiche Besucher angelockt. Besonders beliebt bleiben die Workshops.

Leipzig - Mit rund 97.000 Besuchern hat das Grassi Museum in Leipzig 2025 nur knapp einen neuen Besucherrekord verfehlt. Lediglich das Jubiläumsjahr 2024 verzeichnete dank Sonderveranstaltungen mehr Gäste, teilte das Museum mit. So wurden 2024, beim 150. Jubiläum des Museums, mehr als 109.000 Besucher gezählt.

Auch in diesem Jahr plant das Museum zahlreiche Veranstaltungen. Ob eine Ausstellung zur angewandten Kunst in Lateinamerika oder über Tischkultur von Pasta und Design: Kunstliebhaber kommen auch 2026 auf ihre Kosten. Neben einem Einblick in die Herstellung wird in der Sonderausstellung „Al dente“ auch ein Blick auf das Design der Nudel geworfen. Vor allem Poster und Plakate werden ab November in den Blick genommen.

Grassimesse bleibt besonders beliebt

Einen der größten Erfolge erzielte in diesem Jahr die Grassimesse. Mit einem Zuwachs von rund 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr besuchten 8.680 Gäste die Messe. Es stellten rund 140 Künstler und Designer aus Europa, Asien und Afrika ihre Arbeiten aus.

Besonders beliebt seien vor allem die Workshops, die das Museum für Angewandte Kunst anbiete. Mit verschiedenen Materialien können Interessierte hier ihre künstlerische Seite entdecken. Doch wer mitmachen möchte, muss schnell sein: Ungefähr einen Monat vorher werden die Kurse ausgeschrieben und sind innerhalb von zwei bis drei Stunden restlos ausgebucht.

Allein 2025 erwarb das Museum 2.911 neue Kunstobjekte. Die absolute Mehrheit hiervon stamme von Schenkungen aus Deutschland und der Welt, erklärte der Direktor Olaf Thormann.