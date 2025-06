In Quedlinburg bricht in einem Einfamilienhaus ein Feuer aus. Die Bewohner können gerettet werden, allerdings brennen Teile des Gebäudes aus.

Quedlinburg - Ein Feuer hat in einer ehemaligen Pension in Quedlinburg (Landkreis) einen hohen Schaden angerichtet. Die Flammen brachen am Mittwochabend in dem Einfamilienhaus aus, wie die Polizei mitteilte. Die Bewohner konnten in Sicherheit gebracht werden. Einer von ihnen atmete jedoch Rauchgas ein und wurde in eine Klinik gebracht.

Laut Polizei entstand ein Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich. Teile des Hauses brannten aus. Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer auf dem hölzernen Balkon aus. Ein technischer Defekt oder Fahrlässigkeit könnten als Brandursache nicht ausgeschlossen werden.

Das Haus werde derzeit nur noch von der Familie der Eigentümer bewohnt. Diese seien bei Verwandten untergebracht worden, hieß es.