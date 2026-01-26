Auf dem Grundstück eines Wohnhauses bricht im Hinterhaus ein Feuer aus und greift über. Der Schaden geht in die Hunderttausende.

Lutherstadt Wittenberg - Bei einem Brand in einem Hinterhaus in Lutherstadt Wittenberg (Ortsteil Kropstädt) ist ein hoher Sachschaden entstanden. Derzeit geht die Polizei von etwa 200.000 Euro aus, heißt es in einer Mitteilung. Auf dem Grundstück steht zudem ein Wohnhaus, dessen Dachstuhl durch den Vollbrand des Hinterhauses ebenfalls Feuer fing.

Wie es zu dem Brand kam, ist noch unbekannt. Ein Brandursachenermittler wird im Laufe des Montags vor Ort erwartet. Da das Wohnhaus derzeit saniert wird, war es zum Zeitpunkt des Brandes unbewohnt. Verletzt wurde laut Polizei niemand.