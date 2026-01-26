Arbeitsplatzabbau und demografischer Wandel setzen der IG Metall Mitte zu. Der Rückgang der Mitgliederzahlen im Bezirk fällt stärker aus als im Bundesschnitt.

Frankfurt/Main - Die IG Metall hat in ihrem Bezirk Mitte im vergangenen Jahr erneut Mitglieder verloren. Zum Jahresende waren in den Ländern Hessen, Rheinland-Pfalz, Thüringen und Saarland noch 273.673 Menschen Mitglied in der größten deutschen Gewerkschaft. Der Rückgang fiel mit 4,7 Prozent etwas stärker aus als im Bundesschnitt mit 3,9 Prozent. Neu eingetreten sind im vergangenen Jahr 11.242 Beschäftigte.

Der Bezirk Mitte sei massiv vom Arbeitsplatzabbau in der Automobil- und Zulieferindustrie betroffen, erklärt dazu Bezirksleiter Jörg Köhlinger. Hinzu komme der demografische Wandel, der zu einer geringeren Zahl an aktiven Mitgliedern im Bezirk geführt habe.

In Hessen waren zur Jahreswende rund 115.230 Menschen Mitglied der IG Metall, in Rheinland-Pfalz über 64.500, im Saarland rund 57.280 und in Thüringen waren knapp 36.650 Menschen in der Gewerkschaft.