Haldensleben - In weiten Teilen Sachsen-Anhalts herrscht angesichts der Trockenheit hohe Waldbrandgefahr. Laut einer Online-Übersicht des Landeszentrums Wald gilt die zweithöchste Warnstufe 4 derzeit in der Altmark, in den Landkreisen Harz, Mansfeld-Südharz, Anhalt-Bitterfeld, Wittenberg sowie in Dessau-Roßlau. In fünf weiteren Landkreisen sowie in Halle und Magdeburg gilt die dritte Warnstufe.

Bürgerinnen und Bürger können das Waldbrandrisiko durch umsichtiges und rücksichtsvolles Verhalten minimieren, wie das Landeszentrum mitteilte. Autos sollten nicht auf leicht entzündlichem Untergrund abgestellt werden, Abfall wieder mitgenommen werden. Brände sollten umgehend der Feuerwehr gemeldet und Waldzufahrten als Rettungswege freigehalten werden.

In der Nacht zum Montag werden Schauer erwartet.