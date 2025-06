Zu Hause klappt es besser als auswärts: Darauf konnten sich die Berlin Thunder in der European League of Football bisher verlassen. Doch gegen München galt auch das nicht mehr.

Berlin - Das American Football Team Berlin Thunder hat am sechsten Spieltag der European League of Football (ELF) die erste Heimniederlage kassiert. Mit 12:35 (6:14) verlor das Team von Cheftrainer Jag Bal im Preussenstadion gegen die Munich Ravens. Die Berliner bleiben dadurch in der North Division der ELF weiterhin Tabellenletzter. Für München war es der erste Auswärtssieg in dieser Saison.

Blieb das erste Viertel noch ohne Punkte, entwickelte sich ab dem zweiten Quarter ein offener Schlagabtausch. Die Gäste von der Isar gingen durch zwei Touchdowns in Führung und wurden so ihrer Favoritenrolle gerecht.

Sullivans kurzer Lauf

Doch Berlins Spielmacher Jakeb Sullivan brachte sein Team mit seinem kurzen Lauf über vier Yards in die Münchner Endzone kurz vor der Halbzeitpause erstmals auf das Scoreboard. Auch als Münchens Justin Rodney nach 38 Minuten den dritten Touchdown für das Team aus Bayern erzielte, steckten die Gastgeber nicht auf. Bais Kouanda brachte die Berliner nur zwei Minuten später wieder auf 12:21 heran.

Im letzten Spielabschnitt machten die Ravens dann den Sack zu. Die beiden Passempfänger Benedikt Pohler und Michael Stadler wurden von Münchens Spielmacher Russell Tabor mustergültig bedient. Berlin war nicht mehr in der Lage, noch einmal Punkte zu erzielen, denn Christoph Nitzlnader fing einen Pass von Sullivan ab und verhinderte so eine Aufholjagd der Gastgeber.