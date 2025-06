Goslar - An einem steilen Abhang im Landkreis Goslar stehen drei Hektar Wald in Flammen. Die Feuerwehr sei mit rund 170 Kräften im Einsatz, auch das Löschflugzeug „Hexe“ habe bereits aus der Luft Wasser abgeworfen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Goslar am Abend. Noch sei der Brand nicht unter Kontrolle. Menschen seien aber nicht in Gefahr, auch Häuser gebe es nicht in der Nähe.

Der Brand sei kurz nach 18.00 Uhr oberhalb der Granetalsperre ausgebrochen. Das Feuer sei durch starke Winde weiter angeheizt worden. Die Löscharbeiten seien auch durch die hohen Temperaturen erschwert.