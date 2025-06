Seit mehr als zwei Jahren wird über die geplante nächtliche Schließung des Görlitzer Parks gestritten. Dazu will der Senat einen Zaun bauen, was viele Proteste auslöste. Nun soll der Bau beginnen.

Berlin - Der umstrittene Bau von Zaun und Eingangstoren am Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg soll ab Montag in mehreren Schritten beginnen. Zunächst muss die Baustelle eingerichtet und Material geliefert werden. Ob diese ersten Maßnahmen schon am Montag sichtbar sein werden, ist unklar. Die Polizei kündigte an, die Baustelle wegen möglicher Proteste oder Störungen zu schützen.

Verschiedene Gruppen von Gegnern des Zaunbaus und der geplanten nächtlichen Schließung des Parks kündigten für Montagabend Protestaktionen und eine Demonstration am Spreewaldplatz in der Nähe des Parks an.

Der Bau von Zaunelementen in der lückenhaften Parkmauer und von vielen neuen Eingangstoren soll bis Ende des Jahres dauern. Der Senat aus CDU und SPD hatte die Schließung des Parks in der Nacht zur Eindämmung von Drogenhandel und Gewaltkriminalität bereits 2023 angekündigt.