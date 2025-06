Die Waldbrandsaison ist im vollen Gang. In fünf Regionen ist die Gefahr hoch.

Hohe Waldbrandgefahr in mehreren Landkreisen

Feuerwehren sind in Habachtstellung: In mehreren Landkreisen gilt eine hohe Waldbrandgefahr. (Archivbild)

Das Waldbrandrisiko in Brandenburg steigt wieder. In fünf Landkreisen gilt laut Landesbetrieb Forst die zweithöchste Gefahrenstufe 4, das bedeutet eine hohe Gefahr. Das sind die Kreise Havelland, Potsdam-Mittelmark, Märkisch-Oderland, Oder-Spree und Spree-Neiße. In den anderen Regionen gilt überwiegend eine mittlere Waldbrandgefahr.

Am Samstag wird es trocken und sehr warm. Laut Deutschem Wetterdienst sollen Werte zwischen 27 und 31 Grad erreicht werden. Am Sonntag können kräftige Schauer und Gewitter auftreten.

Mit ausgedehnten Kiefernwäldern, geringem Niederschlag und leichten Sandböden ist Brandenburg nach Einschätzung des Landesbetriebs Forst das Land mit der höchsten Waldbrandgefährdung bundesweit. In der aktuellen Waldbrandsaison sind die Feuerwehren in Brandenburg bis Ende Mai zu 125 Waldbränden ausgerückt.