München - Trainer Christian Ilzer will den enttäuschenden Auftritt der TSG 1899 Hoffenheim beim FC Bayern München vor einem richtungsweisenden Spiel im Kampf um den Klassenerhalt nicht einfach hinnehmen. „Man kann hier 0:5 verlieren, über die Art und Weise müssen wir uns intensiv unterhalten. Bayern ist in unserer Verfassung mit Sicherheit nicht unser Maßstab, dennoch müssen wir anders auftreten“, sagte der Hoffenheimer Trainer nach der deprimierenden Pleite in der Fußball-Bundesliga.

Neun Pflichtspiele ohne Sieg

„Wir haben in drei Tagen ein wichtiges Spiel in Kiel. Wir werden uns nicht gegenseitig zerstören, sondern wollen gemeinsam aus dieser Situation herauskommen“, sagte der 47-jährige Österreicher. Hoffenheim blieb am Mittwochabend das neunte Pflichtspiel in Folge sieglos. Ilzer gewann nur bei seiner 1899-Premiere.

„Es fehlt uns im Moment einfach individuell überall. Wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht, aber dann muss man alles auf dem Platz lassen. Ich habe nicht das Gefühl, dass es bei allen heute so war“, kritisierte Mittelfeldakteur Dennis Geiger. „Wir sind mittendrin im Abstiegskampf, es gibt nichts schönzureden. Es geht um nichts anderes für uns. Ich hoffe, dass wir am Samstag ein anderes Gesicht zeigen, denn ansonsten wird es schwer für uns.“

Richtungsweisendes Kellerduell

Am Samstag müssen die auf den Relegationsplatz abgerutschten Hoffenheimer (14 Punkte) beim gegen Borussia Dortmund erfolgreichen Tabellenvorletzten Holstein Kiel (11) antreten. „Das Spiel gegen Bayern müssen wir ganz schnell abhaken, wir haben ein wichtiges Spiel am Samstag vor der Brust“, sagte Verteidiger Kevin Akpoguma. „Man kann immer alles geben und kämpfen, aber heute hat das nicht gestimmt. Wir sind nur hinterhergelaufen und haben den Ball zu schnell verloren.“