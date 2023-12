Dresden - Nach ausgiebigen Niederschlägen in den vergangenen Tagen gibt es für mehrere Flüsse in Sachsen Hochwasserwarnungen. Auf tschechischem Gebiet würden die Pegelstände von Moldau, Elbe und Eger bis Heiligabend weiter steigen, hieß es am Samstag auf der Website der Landeshochwasserzentrale. Und: „Dieser Anstieg wird sich an den sächsischen Elbepegeln in den Folgetagen weiter fortsetzen, so dass an den Pegeln Schöna und Dresden auch die Richtwerte der Alarmstufe 2 erreicht werden.“ Warnungen gibt es auch für die Mulde, die Neiße und Nebenflüsse der Oberen Elbe.

Am Samstag war die Lage allerdings noch entspannt. Lediglich am Elbe-Pegel in Schöna galt Alarmstufe 1. In Dresden betrug der Wasserstand am Samstagnachmittag 3,90 Meter. Der Normalstand der Elbe liegt bei zwei Meter, beim Jahrhunderthochwasser 2002 waren es 9,40 Meter. Die Stadt Dresden rechnete noch im Laufe des Samstagnachmittags mit der Alarmstufe 1 am Pegel an der Augustusbrücke.