Hochwasser in Niedersachsen geht langsam zurück

Hannover - Das Hochwasser in Niedersachsen geht weiter zurück. Nach einer Übersicht des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) liegen aber immer noch einige Pegelstände über der für Flüsse höchsten Meldestufe. „In den Unterläufen der Aller und Leine sind die Pegel noch über der Meldestufe 3“, schrieb die Behörde. „Es ist davon auszugehen, dass die bereits länger andauernde Abflusssituation mit deutlich erhöhten Wasserständen noch einige Tage andauern wird.“

Der Landesbetrieb rechnet damit, dass die Pegelstände in der kommenden Woche unter die Meldestufen fallen. Im Vergleich zu vergangener Woche ist der Wasserstand an vielen Mess-Stationen deutlich zurückgegangen.

„Wir hatten eine absolute Ausnahmesituation in Niedersachsen“, sagte ein Sprecher des Landesbetriebs. Durch den Wetterwechsel und relativ trockenes Wetter entspanne sich die Lage langsam. Noch gebe es gebietsweise erhöhte Wasserstände vor allem an den Unterläufen der Flüsse, aber auch dort sei die Entwicklung positiv. In manchen Gebieten Niedersachsens sind weiter viele Flächen überschwemmt. Temperaturen im Minusbereich haben teils zu großen Eisflächen auf Wiesen und Feldern geführt.