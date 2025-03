Thüringens Hochschulen rechnen mit hohen Pensionskosten in der Zukunft. (Archiv-Symbolbild)

Erfurt/Ilmenau - Thüringens Hochschulen wollen die steigenden Pensionskosten nicht aus ihrem eigenen Budget stemmen und fordern das Land zur Kostenübernahme auf. „Diese Versorgungsausgaben hätten wir gerne ausgegliedert“, sagte der Vorsitzende der Landespräsidentenkonferenz, Kai-Uwe Sattler, der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt.

Prognose sieht deutlichen Anstieg der Kosten

Hintergrund sind laufende Verhandlungen zur neuen Hochschul-Rahmenvereinbarung. Die aktuell gültige Vereinbarung läuft Ende des Jahres aus. Der Vertrag regelt die finanziellen Zuschüsse des Landes für die Hochschulen im Freistaat für mehrere Jahre. Bislang mussten die Hochschulen auch die Pensionskosten aus diesem Budget stemmen. Doch bei diesem Posten drohen heftige Kostensteigerungen in den kommenden Jahren.

Nach einer Prognose des Wissenschaftsministeriums zeichnet sich ein Anstieg von jährlich 37,7 Millionen Euro im Jahr 2023 auf etwa 67 Millionen Euro im Jahr 2030 ab. Im Zeitraum 2016 bis 2020 schlug der Pensionsposten noch mit 115,8 Millionen Euro zu Buche. Für den Zeitraum 2021 bis 2025 wird ein Betrag von 183,9 Millionen Euro prognostiziert und für den Zeitraum 2026 bis 2030 gehen die Berechnungen von 280,9 Millionen Euro aus.

Hochschulen tragen Risiko

„Thüringen ist das einzige Bundesland, wo diese Kosten in dem Hochschulbudget drin sind“, sagte Sattler. Auch Tarifsteigerungen müssten von dem Geld aus der Rahmenvereinbarung bezahlt werden. „Momentan ist es so, dass die Hochschulen das komplette Risiko tragen“, sagte Sattler. Die Hochschulen würden sich wünschen, dieses Risiko aufzuteilen - etwa in dem das Land ab einer bestimmten Steigerung auch hier die Kosten übernimmt.