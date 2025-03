Oldenburg - Nach einem Hinweis eines verurteilten Mörders hat die Polizei zeitweise nach der Leiche einer vermissten Frau in Oldenburg gesucht. „Wir haben nichts gefunden“, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Suche wird nun wieder eingestellt. Zuerst hatte die „Nordwest-Zeitung“ über die Aktion berichtet.

Die 55-Jährige aus Oldenburg verschwand im Jahr 2017. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie ermordet wurde. Ein Jahr nach ihrem Verschwinden nahmen die Beamten einen Verdächtigen in Nordrhein-Westfalen fest. Der Pole soll seine wohlhabende Bekannte getötet haben, um an ihr Vermögen und an ihren Schmuck zu kommen. Das Auto der Frau wurde damals auf einem Parkplatz in Bremen gefunden. Von ihr fehlt bis heute jede Spur. Der Verdächtige stritt die Tat ab.

Das Landgericht sprach den Angeklagten in einem Indizienprozess Ende 2019 für schuldig und verurteilte ihn zu einer lebenslangen Haftstrafe. Im Gefängnis habe der Mann jetzt einen Hinweis auf den Verbleib der Leiche gegeben, sagte der Polizeisprecher. Die Beamten trugen mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks den Boden im Bereich Oldenburg-Tweelbäke ab und suchten mit Leichenspürhunden die Region ab - jedoch ohne Erfolg.