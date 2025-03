Hilfe für bedrohte Streuobstwiesen in Thüringen

Nicht geordnet, sondern kreuz und quer - so stehen die Bäume oft auf Streuobstwiesen.

Erfurt - Das Engagement für den Erhalt von Streuobstwiesen als Lebensraum bedrohter Arten ist in Thüringen gestiegen. Die Zahl der Projekte habe sich auch dank einer verbesserten Förderung vor allem für den sachgerechten Baumschnitt seit 2020 auf 40 bis 55 pro Jahr etwa verdreifacht, teilte das Umweltministerium in Erfurt auf dpa-Anfrage mit.

Streuobstwiesen mit einem Mix an Obstbaumarten und oft in die Jahre gekommenen Bäumen nehmen in Thüringen eine Fläche von etwa 10.000 Hektar ein. Es handelt sich dabei um gesetzlich geschützte Biotope. Eine Fachtagung der Grünen Liga beschäftigte sich mit der Frage, wie Thüringens Streuobstwiesen den Klimawandel bestehen können und welches Pflanzgut dafür gebraucht wird.

„Wir setzen uns mit Fördermitteln dafür ein, dass die vorhandenen Streuobstwiesen bleiben und gedeihen - dafür brauchen wir auch die Landwirte, Vereine oder private Initiativen, die sich mit kümmern“, erklärte Umweltminister Tilo Kummer (BSW).

Thüringen gibt Millionenbetrag aus

Nach Angaben des Ministeriums wurden allein im vergangenen Jahr aus Fördertöpfen rund 300.000 Euro für den Obstbaumschnitt durch Landwirte ausgezahlt. In Projekte zur Wiederherstellung von Streuobstwiesen seien 1,5 Millionen Euro geflossen und in Pflegeverträge weitere 300.000 Euro.

„Dadurch, dass wir Streuobstwiesen als Biotop mit besonderer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz einstufen, können sie bei Naturschutzprojekten bis zu 100 Prozent gefördert werden“, sagte ein Ministeriumssprecher. Die Flächen sind Rückzugsort unter anderem für Insekten und Vögel. Wirtschaftlich sind sie kaum von Bedeutung.

Das Thüringer Schutzprogramm für Streuobstwiesen kombiniert eine finanzielle Förderung für Landwirte, die sich um Streuobstwiesen kümmern, mit Qualitätsanforderungen für den sachgerechten Baumschnitt.