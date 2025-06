Berlin - Eine knappe Woche vor dem Start in die Vorbereitung auf die neue Saison in der zweiten Fußball-Liga hat Hertha BSC den Sommerfahrplan fast komplett durchstrukturiert. So wurde ein Testspiel im Trainingslager im österreichischen Kitzbühel mit Bröndby Kopenhagen vereinbart, wie Hertha mitteilte. Gegen den Dritten der ersten Liga Dänemarks laufen die Berliner am 13. Juli im Sportstadion Kitzbühel Langau (14.00 Uhr) auf. Ein zweiter Gegner im vom 11. bis 19. Juli dauernden Aufenthalt in den Alpen wird noch gesucht.

Damit ist das fünfte Testspiel organisiert. Vor dem Test gegen Bröndby spielt die Mannschaft von Hertha-Trainer Stefan Leitl am 28. Juni beim Ludwigsfelder FC (13.00 Uhr), am 5. Juli beim BFC Dynamo (17.00 Uhr) und drei Tage später im Amateurstadion gegen Drittliga-Aufsteiger TSV Havelse (18.00 Uhr).

Am 20. Juli feiern die Berliner Saisoneröffnung, fünf Tage später folgt die Generalprobe beim schottischen Erstligisten FC Motherwell (20.00 Uhr MESZ), ehe am Wochenende vom 1. bis 3. August die neue Spielzeit startet.