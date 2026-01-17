Hertha will wieder um den Bundesliga-Aufstieg mitspielen. Ein Sieg gegen Herbstmeister Schalke 04 würde den Abstand zur Tabellenspitze mindern.

Berlin - Hertha BSC steht zum Auftakt der Rückrunde in der zweiten Fußball-Bundesliga vor vorentscheidenden Spielen. Am 18. Spieltag empfängt die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl im abendlichen Topspiel Herbstmeister Schalke 04 im mit über 70.000 Zuschauern ausverkauften Olympiastadion (20.30 Uhr/RTL/Sky). Die Gelsenkirchener weisen neun Punkte Vorsprung auf die Berliner aus, die zudem fünf Zähler hinter dem Relegationsrang auf dem sechsten Platz stehen.

Während der rotgesperrte Toni Leistner nicht mitspielen kann, ist der Einsatz der Leistungsträger Fabian Reese und Marton Dardai sowie Stürmer Dawid Kownacki noch offen. Das Trio litt unter einem grippalen Infekt. Dagegen könnte Pascal Klemens nach gut halbjähriger Verletzungspause erstmals in dieser Saison im Kader stehen.

Nach dem Auftakt gegen Schalke muss Hertha beim Karlsruher SC antreten. Anschließend stehen bis zum 22. Februar die Duelle mit den vor den Berlinern positionierten Darmstadt, Elversberg, Hannover und Paderborn an. In der Vorrunde holte Hertha aus den ersten sechs Partien lediglich fünf Punkte.