Jürgen legt sich fest: Ein Landwirt und eine Ex-Spielerfrau könnten im Dschungelcamp weit kommen. Zudem warnt er davor, schon zu früh ein Urteil über die Qualität der Kandidaten zu fällen.

Duisburg/Murwillumbah - Reality-Star und Partyschlagersänger Jürgen Milski („Big Brother“) hat schon erste Favoriten für das bald beginnende RTL-Dschungelcamp ausgeguckt. „Ja, das ist der Patrick, unser Bauer“, sagte der ehemalige Dschungelcamper (Staffel 10, 2016) der Deutschen Presse-Agentur (dpa) am Rande des Mallorca-Musicals „Malle Olé!“ in Duisburg. „Und ich glaube auch, dass Simone Ballack sehr weit kommen wird.“

Der TV-Landwirt Patrick Romer, bekanntgeworden durch die Kuppelshow „Bauer sucht Frau“, und Simone Ballack, frühere Frau des Fußballstars Michael Ballack, gehören zu den zwölf Kandidatinnen und Kandidaten, die von Freitag (23. Januar, 20.15 Uhr) an um die sogenannte Dschungelkrone spielen werden. Die Reality-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ startet dann in ihre 19. Staffel.

Kritik, dass viele Kandidaten – etwa Reality-Star Umut Tekin oder „Produkttest-Legende“ Hubert Fella („Hot oder Schrott – Die Allestester“) – noch keine ganz große Prominenz haben, lässt Milski zudem nicht gelten. „Das haben wir ja jedes Jahr, dass immer wieder angesprochen wird: "Hey, da sind ja Protagonisten, die kenne ich ja gar nicht!" Und genau diese Protagonisten sind immer zum Teil Alleinunterhalter für die Sendung geworden“, erklärte er. Sein Rat sei, da lieber mal die „Füße stillzuhalten“. „Es kommt sowieso alles anders, wie man denkt bei diesem Format“, sagte Milski.