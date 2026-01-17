Lingen - Bei einem Autounfall in Lingen ist ein 20 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Auto gegen Mitternacht auf einem Feld gefunden, zwei Männer lagen daneben. Der 20-Jährige schwebt in Lebensgefahr, ein 18-Jähriger erlitt schwere Verletzungen. Beide kamen ins Krankenhaus. Bisher gibt es keine Hinweise zum Unfallhergang. Die Polizei geht davon aus, dass kein anderes Fahrzeug beteiligt war.