In Kitzbühel will sich die Hertha für den Aufstieg fit machen. Einige Angeschlagene sind noch nicht im Mannschaftstraining.

Kitzbühel - Im Trainingslager von Fußball-Zweitligist Hertha BSC arbeiten drei angeschlagene Feldspieler noch individuell. Neuzugang Paul Seguin, Außenverteidiger Deyovaisio Zeefuik und Abwehrspieler Linus Gechter blieben im Hotel und trainierten dort, während ihre Kollegen die zweite Einheit in Kitzbühel absolvierten. Am Nachmittag sollen die drei auf den Trainingsplatz zurückkehren.

Ersatztorwart Marius Gersbeck machte nach seiner Schulter-Operation noch kein torwartspezifisches Training mit. Aus Berlin reist U23-Akteur Julius Gottschalk (18) nach, um die Reihen weiter aufzufüllen. Am Sonntag werden auch die Nachwuchsspieler Kennet Eichhorn und Burak Özkanli, die noch an einem Turnier der U19 der Berliner teilnehmen, in Österreich erwartet. Dann steht auch der Doppeltest gegen Bröndby IF (13.30 Uhr) und Istanbul Basaksehir FK (18.30 Uhr) an.