Hertha BSC bereitet sich in warmen Gefilden auf die Rückrunde der zweiten Liga vor. Während Hoffnungsträger Reese mit in Spanien weilt, ist die Serie für einen anderen Profi wohl bereits beendet.

Berlin/Cadiz - Für Hertha BSC hat die nächste Etappe der Vorbereitung auf die Rückrunde der zweiten Fußball-Liga begonnen. Zwei Tage nach dem Trainingsauftakt auf dem heimischen Schenkendorffplatz flog die Mannschaft ins spanische Cadiz. In wärmeren Gefilden will Hertha-Trainer Cristian Fiél bis zum 11. Januar mit den vier Torhütern und 23 Feldspielern an Lösungen für die Probleme in der Mannschaft arbeiten.

Die Umsetzung der in Spanien abgehaltenen Trainingseinheiten können die Spieler noch im Trainingslager zeigen. Am 10. Januar kommt es zu einem Testspiel gegen den Drittligisten SV Sandhausen, ehe einen Tag später der Rückflug ansteht.

Gechter reist vielleicht nach - Dudziak fehlt die kommenden Monate

In Cadiz mit dabei ist auch Fabian Reese. Der lange ausgefallene Hoffnungsträger, der in der Hinrunde nach drei Kurzeinsätzen wieder passen musste, hatte zum Trainingsauftakt in dieser Woche noch individuell seine Übungen abgespult. Dagegen fehlte Linus Gechter im Flieger nach Cadiz. Der Verteidiger trainiert noch individuell und wird eventuell nach Spanien nachkommen, wie Hertha vermeldete.

Der 27 Jahre alte Außenspieler wird auch in den Pflichtspielen benötigt, um Hertha mehr Druck in der Offensive zu verleihen. Ob der gebürtige Kieler aber gleich zu Beginn der Rückrunde im Auswärtsspiel beim SC Paderborn am 19. Januar (13.30 Uhr) sowie in der ersten Heimpartie des Jahres gegen den Hamburger SV am 25. Januar (20.30 Uhr) großartig helfen kann, ist ungewiss. Hertha-Trainer Fiél möchte seinen Star vorsichtig aufbauen.

Auf keinen Fall dabei ist Jeremy Dudziak, dem das Saison-Aus droht. Der bereits seit September fehlende Profi musste im Dezember an der Hüfte operiert werden und wird laut Weber monatelang fehlen.