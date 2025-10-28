Rockklassiker von Herbert Grönemeyer - live, akustisch und „mittendrin“: Einer der größten Künstler der deutschen Popmusik startet eine Reihe von Unplugged-Konzertabenden.

Hannover - Nach ausverkauften Akustik-Konzerten im September setzt Herbert Grönemeyer die Reihe 2026 fort - und startet in Hannover. Mit Band, Chor und Orchester beginne die Konzertreihe „mittendrin – akustisch“ am 7. Februar kommenden Jahres in der ZAG Arena in Hannover, teilte Hannover Concerts mit. Auf dem Tourplan stünden acht Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Stationen der Tour seien Berlin (9. Februar), Hamburg (10.), Mannheim (12.), München (14.), Zürich (15.), Dortmund (17.) und Wien (19.).

Die bisherigen Unplugged-Abende unter dem Motto „mittendrin - akustisch“ im September waren restlos ausverkauft, es waren fünf Konzerte in der Dortmunder Westfalenhalle und zwei weitere in Berlin. Insgesamt 90.000 Menschen erhielten so einen Vorgeschmack auf das Mitte Oktober erschienene Unplugged-Album „Von allem anders“. Vor dreißig Jahren war Grönemeyers erste derartige Platte als Teil der legendären MTV-Unplugged-Reihe erschienen.

Rock-Klassiker auf dem Programm

Laut Hannover Concerts handelt es sich bei „mittendrin – akustisch“ keineswegs um Konzerte der ausschließlich leisen Töne. Denn auf dem Programm stünden nicht zuletzt Rockklassiker wie „Alkohol“, „Vollmond“ und „Bochum“. Die Musiker spielten dabei auf einer speziell gestalteten Mittelbühne, so entstehe eine besonders intime Atmosphäre.