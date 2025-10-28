Ein 64-Jähriger kommt mit seinem Auto von der Straße ab und knallt gegen einen Baum. Mit ihm zusammen müssen auch eine Mutter und ihre beiden Kinder aus dem Wagen befreit werden.

Heeren - Bei einem Verkehrsunfall auf einer Landstraße bei Heeren (Landkreis Stendal) sind am Montagmorgen vier Menschen schwer verletzt worden – darunter zwei Kinder. Wie die Polizei mitteilte, war ein 64-Jähriger mit seinem Auto auf der L32 unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug prallte gegen einen Baum.

Im Wagen saßen außerdem eine 29-jährige Frau und ihre beiden Kinder. Alle vier Insassen wurden bei dem Aufprall im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der Fahrer und die Beifahrerin wurden per Hubschrauber, die Kinder mit einem Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Nach Polizeiangaben bestand zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme für keinen der Verletzten Lebensgefahr. Ob sich ihr Zustand später änderte, war zunächst unklar.