  3. Polizei: Raub in Magdeburg - Ehepaar im eigenen Heim gefesselt

Zwei Täter dringen in ein Haus in Magdeburg ein, fesseln ein Ehepaar und fliehen mit Bargeld sowie Uhren. Die Polizei sucht weiter nach ihnen.

Von dpa 28.10.2025, 17:14
Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen kam die Polizei den Tätern bislang nicht auf die Spur. (Symbolbild)
Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen kam die Polizei den Tätern bislang nicht auf die Spur. (Symbolbild) Bodo Schackow/dpa

Magdeburg - In Magdeburg ist ein Ehepaar in seinem eigenen Haus gefesselt und ausgeraubt worden. Bereits am vergangenen Samstag drangen zwei Täter in das Einfamilienhaus des Ehepaars ein, bedrohten die 69-Jährigen und forderten Wertgegenstände, wie die Polizei in Magdeburg mitteilte. Mit Bargeld und mehreren Armbanduhren als Beute verschwanden die Räuber in einem weißen Transporter. Das gefesselte Ehepaar konnte sich selbstständig befreien und den Notruf der Polizei wählen. Die konnte die Täter trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen und Hubschraubereinsatzes nicht finden. Die Ermittlungen dauern an.