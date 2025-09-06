Der Samstag startet in Sachsen laut Deutschem Wetterdienst zunächst vor allem in Ostsachsen mit vereinzelten Schauern und Quellwolken. Der Sonntag wird überwiegend heiter und trocken bei bis zu 25 Grad. (Archivbild)

Leipzig - Das Wochenende in Sachsen bringt größtenteils heiteres und trockenes Wetter. Der Samstag startet laut Deutschem Wetterdienst zunächst vor allem in Ostsachsen mit vereinzelten Schauern und Quellwolken. Im Tagesverlauf wird das Wetter laut der Vorhersage zunehmend sonnig, es bleibt trocken. Im Bergland und der Oberlausitz könne es ab Mittag bis in den Abend vereinzelt Schauer geben. Die Temperaturen liegen bei maximal 23 Grad.

In der Nacht zum Sonntag und am Sonntagmorgen kann sich Nebel bilden, mit Sichtweiten von teils unter 150 Metern, hieß es weiter. Der Sonntag werde überwiegend heiter und trocken bei bis zu 25 Grad.