Der Semperopernball in Dresden hält gern Namen prominenter Gäste bis zuletzt unter Verschluss. Einer hat sich jetzt selbst gemeldet und will den Ball adeln: Volksmusiker Heino.

Dresden - Volksmusik-Barde Heino reist als Gast zum Semperopernball nach Dresden. Nachdem der 86-Jährige selbst sein Kommen für diesen Freitag angekündigt hatte, bestätigte auch der Ballverein die Anwesenheit des Künstlers. Heino werde nicht singen, aber auf dem Roten Teppich und beim späteren „Ballgeflüster“, einem Talk-Format, dabei sein, hieß es.

Nach Wien und New York will Heino nun nach Dresden

„Ich liebe Dresden, ich liebe Sachsen. Am Semperopernball war ich noch nie, freue mich auf ein Ballspektakel“, zitierte das Heino-Management den Sänger. Er habe im Vorjahr bereits den Wiener Opernball in der österreichischen Hauptstadt sowie kurze Zeit später auch den Wiener Opernball im Plaza-Hotel in New York besucht.

Semperopernball feiert 100. Geburtstag

Der Semperopernball feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag. Bei der Jubiläumsausgabe sollen unter anderem Grammy-Preisträger Purple Disco Machine, der Trompeter Till Brönner und Popsänger Max Giesinger auf der Bühne stehen. Durch den Abend führen die Schauspielerin Stephanie Stumph und ihr Kollege Tom Wlaschiha.

Neben der Sächsischen Staatskapelle Dresden, dem Semperoper Ballett und erstmals auch dem Kinderchor der Sächsischen Staatsoper sollen weitere Künstlerinnen und Künstler aus dem In- und Ausland das Programm gestalten. Als einer der Höhepunkte wurde unter anderem der Auftritt der Sopranistin Golda Schultz aus Südafrika angekündigt. Die Ball-Auszeichnung Choros Award geht an die Sängerin Jasmin Delfs und Purple Disco Machine.