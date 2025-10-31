Für ihre unkonventionelle ESC-Moderation ist Hazel Brugger mit einem Sonderpreis des Deutschen Comedypreises geehrt worden. Auch Till Reiners darf sich freuen.

Köln - Komikerin Hazel Brugger ist für ihre Moderation beim Eurovision Song Contest mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet worden. Das gab das Cologne Comedy Festival bekannt. Die 31-Jährige sei für ihre Leistung mit einem „Sonderpreis“ gewürdigt worden.

„Hazel Brugger hat mit ihrer authentischen, schlagfertigen und herrlich unkonventionellen Moderation des Eurovision Song Contests 2025 ein Millionenpublikum begeistert und dem ESC frischen Zeitgeist verliehen“, hieß es in einer Begründung. „Statt Glamour zu inszenieren, blieb sie sich als Comedienne treu - charmant, spontan und selbstironisch.“

Die Schweizer Komikerin war Teil des Moderationsteams, das durch den ESC in Basel führte. Neben Brugger - für die es nicht der erste Comedypreis ist - wurde auch die Sendung „Till Tonight“ (ZDF) von Komiker Till Reiners als „Beste Late-Night-Show“ ausgezeichnet. Einen Ehrenpreis bekam der TV-Redakteur Josef Ballerstaller.

Die Preise wurden im Rahmen einer Comedy-Show auf dem Cologne Comedy Festival verliehen. Ein weiterer Deutscher Comedypreis soll noch einem Newcomer zugesprochen worden. In früheren Jahren war der Deutsche Comedypreis zum Teil bei aufwendigen TV-Galas vergeben worden. Mittlerweile ist das Konzept ein anderes.