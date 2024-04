Hannover - Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat den Vertrag mit Angreifer Havard Nielsen verlängert. Wie der Club am Freitag mitteilte, läuft das neue Arbeitspapier des Norwegers jetzt bis zum 30. Juni 2026.

96-Sportdirektor Marcus Mann bezeichnete den 30-Jährigen als einen Spieler, „der einer Mannschaft einfach guttut“. Der Stürmer sei nicht nur an seinen Toren und Vorlagen zu messen. „Er macht aber auch viel Arbeit gegen den Ball, nimmt sich in keinem Zweikampf zurück und geht die Wege, die wehtun“, sagte Mann.

Der 14-malige norwegische Nationalspieler kam 2022 nach Hannover. In 60 Spielen lief er seither für 96 auf. Dabei erzielte er 15 Tore und legte sechs weitere auf. Zehn Torbeteiligungen - sieben Tore und drei Vorlagen - stehen für Nielsen in den bislang 25 Einsätzen in der laufenden Saison zu Buche.