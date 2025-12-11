Zahlreiche Zugausfälle, längere Fahrzeiten und Ersatzbusse: Was Bahnreisende rund um Magdeburg heute und morgen erwartet.

Magdeburg - Bahnreisende und Pendler im Raum Magdeburg müssen sich in den kommenden Stunden auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Der Hauptbahnhof der Landeshauptstadt wird von Donnerstag um 10.00 Uhr bis Freitagmorgen um 04.00 Uhr vollständig gesperrt, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Grund sei ein Softwarewechsel für neue Anlagen im Stellwerk. Zudem kommt es an beiden Tagen zu Einschränkungen auf weiteren Strecken im Umland.

Großräumige Umleitungen treffen auch Fernverkehr

Im Fernverkehr sind vor allem die Verbindungen zwischen Hannover, Leipzig und Halle betroffen. Durch Umleitungen verlängern sich die Fahrzeiten um bis zu 40 Minuten. In Helmstedt, Köthen und am Magdeburger Hauptbahnhof halten während der Sperrung keine Fernzüge.

Die IC-Linie 55 (Stuttgart–Hannover–Dresden) wird zwischen Hannover und Leipzig über Magdeburg-Neustadt, Dessau und Bitterfeld geführt. Die IC-Linie 56 (Norddeich Mole–Hannover–Leipzig) nimmt eine Umleitung über Magdeburg-Neustadt, Dessau und den Flughafen Leipzig/Halle. Halte in Braunschweig, Magdeburg Hauptbahnhof und Köthen entfallen.

Bahn rät: Vor Abfahrt unbedingt informieren

Auch im Regionalverkehr fallen am Donnerstag und Freitag zahlreiche Züge aus oder werden verkürzt. Für viele Abschnitte richtet die Bahn Ersatzverkehr mit Bussen ein, die am ZOB (Zentraler Omnibusbahnhof) Magdeburg abfahren. Insgesamt sind mehr als ein Dutzend Regio-Linien betroffen.

Die Bahn empfiehlt Reisenden, sich vor Fahrtantritt über aktuelle Verbindungen und Ersatzverkehr zu informieren.