Die Schmalspurbahnen starten ihren Sommerfahrplan. Zugleich sind Baumaßnahmen etwa im Südharz geplant. Wie der Brocken trotzdem für Tagesausflügler erreichbar bleibt.

Wernigerode/Ilfeld - Mit dem Sommerfahrplan verbinden die Harzer Schmalspurbahnen Baumaßnahmen auf ihrem Streckennetz. Insbesondere Reisende aus Richtung Südharz sind von Änderungen betroffen: Sechs Monate lang soll das Eisenbahnviadukt über die Bere bei Ilfeld mit finanzieller Unterstützung des Freistaats Thüringen saniert werden, wie das Unternehmen mitteilte. Der Streckenabschnitt zwischen Ilfeld Neanderklinik und Eisfelder Talmühle bleibt so lange gesperrt, es sind Busse eingesetzt.

Tagesausflug aus dem Südharz zum Brocken weiter möglich

Der Brocken bleibt auch aus Richtung Südharz erreichbar, wie es weiter hieß. Reisende aus Nordhausen sowie aus Niedersachswerfen und Ilfeld könnten um 10:33 Uhr ab Nordhausen über eine abgestimmte Verbindung mit Triebwagen, Bus und lokbespanntem Zug ans Ziel gelangen. Nach der Fahrt im Triebwagen bis Ilfeld gehe es weiter per Ersatzverkehr nach Eisfelder Talmühle und von dort wieder mit der Bahn über Drei Annen Hohne auf den Brocken. „Die Verbindung ermöglicht weiterhin einen vollständigen Tagesausflug mit Ankunft auf dem Gipfel um 13:31 Uhr und Rückkehr nach Nordhausen am Abend.“

Täglich bis zu achtmal mit Dampf auf den Brocken

Insgesamt verkehren täglich bis zu acht dampfbespannte Züge auf den höchsten Harzgipfel. Der Sommerfahrplan startet an diesem Montag, 2. März. Und auch sonst kommen Dampflok-Liebhaber auf ihre Kosten: Zwischen Eisfelder Talmühle und Drei Annen Hohne verkehrten drei Zugpaare, darunter weiterhin ein Dampfzug.

Auf der Selketalbahn gebe es täglich Dampf: Von Montag bis Samstag verkehre der Zug zwischen Quedlinburg und Straßberg (Harz). Sonntags wird er bis Hasselfelde und Eisfelder Talmühle verlängert. Das ergibt für die Fahrgäste zusätzliche Ausflugsmöglichkeiten. „Bei der sonntäglichen Rückfahrt ab Eisfelder Talmühle wird um 13:47 Uhr auch weiterhin die nicht nur bei Eisenbahnfreunden beliebte Doppelausfahrt mit dem Dampfzug nach Wernigerode geboten.“

Weitere Einschränkungen für Reisende

Die wärmeren Monate nutzt die HSB auf ihrem 140,4 Kilometer langen Streckennetz für weitere Baumaßnahmen: Mitte April eine etwa einwöchige Streckensperrung zwischen Wernigerode und Drei Annen Hohne geplant. Es wird dann im Zuge von Straßenbauarbeiten der Bahnübergang an der Wernigeröder Westerntorkreuzung erneuert.

Außerdem wird am Bahnhof Drei Annen Hohne gearbeitet. Bahnsteige und Gleise werden von Juni bis September erneuert. Und ab September ist eine mehrwöchige Gleiserneuerung auf der Brockenstrecke vorgesehen.