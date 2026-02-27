Nach einer Prüfungs-Panne mussten alle Anwärter nochmal ran – jetzt starten 269 frisch Ernannte mit ihrem Eid in den Polizeidienst. Wer noch auf seine Ernennung warten muss.

Chemnitz/Rothenburg - In Chemnitz sind am Nachmittag 269 Auszubildende der sächsischen Polizei nach bestandener Ausbildung zu Polizeimeisterinnen und Polizeimeistern ernannt worden. Ab der kommenden Woche werden die Polizisten in ihre neuen Dienststellen versetzt, sagte André Schäfer, Sprecher der Hochschule der Polizei, der Deutschen Presse-Agentur. Dabei hatten die Prüflinge dieses Jahrganges vor einer besonderen Herausforderung gestanden: Wegen einer Prüfungspanne im November hatte der schriftliche Teil der Abschlussprüfung komplett wiederholt werden müssen.

Wiederholung wegen unfairer Bedingungen

Grund war eine „inhaltliche Überschneidung“ der Aufgaben mit einer Prüfung von vor zwei Jahren, sodass die Aufgaben einem Teil der Anwärter bereits bekannt gewesen waren, so Schäfer. Daher seien die Bedingungen nicht für alle Prüflinge fair gewesen und geltende Qualitätsstandards nicht erfüllt worden. Nach wie vor laufe deshalb ein Disziplinarverfahren. 35 weitere Auszubildende seien zudem mit Nachprüfungen beschäftigt und konnten deshalb nicht ernannt werden.

137 der Männer und Frauen werden laut Schäfer ihren Dienst bei der Bereitschaftspolizei antreten, die übrigen Beamtinnen und Beamten in den fünf Polizeidirektionen des Landes. Bei der Ernennung mit dabei waren rund 1.800 Gäste aus Politik, Polizei sowie Familienangehörige. Die erfolgreichen Absolventen werden „in Uniform, mit viel Verantwortung und ihrem geleisteten Eid Tag und Nacht für die Sicherheit von uns Allen einstehen“, sagte Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) im Rahmen des Festakts.