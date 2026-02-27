Radebeul - Der Mitfahrer einer Kutsche ist in Radebeul (Landkreis Meißen) bei einem Unfall schwer verletzt worden, die Kutscherin wurde leicht verletzt. Das Pferd der Kutsche war am Donnerstag unvermittelt durchgegangen, wie die Polizei mitteilte. Demnach schafften es die Kutscher nicht, das Gefährt zu stoppen. Die Kutsche stieß gegen eine Mauer. Der 60-jährige Mitfahrer und die 22-jährige Kutscherin fielen vom Kutschbock und wurden verletzt.