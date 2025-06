Rostock) - Der FC Hansa Rostock hat den Erstliga-erfahrenen Stürmer Andreas Voglsammer von Hannover 96 verpflichtet. Der 33-Jährige spielte in seiner Karriere bereits für die SpVgg Unterhaching, den 1. FC Heidenheim, Arminia Bielefeld, Union Berlin und den FC Millwall in England. In Hannover war sein Vertrag nach zwei Jahren im 96-Trikot nicht mehr verlängert worden.

„Mit Andreas bekommen wir einen körperlich robusten Stürmer, der mit sehr guter Physis, Tempo und Cleverness im Strafraum überzeugt“, sagte Hansa Sportdirektor Amir Shapourzadeh. „In seiner Karriere hat er bereits mehrfach unter Beweis gestellt, dass er in der Lage ist, Spiele zu entscheiden und in verschiedenen Ligen auf hohem Niveau seine Scorer-Qualitäten nachgewiesen.“