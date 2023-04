Hannover - Der junge Abwehrspieler Yannik Lührs von Hannover 96 ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes für zwei Spiele in der 2. Bundesliga gesperrt worden. Das gab der DFB am Dienstag bekannt. Der 19-Jährige hatte am Samstag beim 3:1-Sieg der 96er bei Arminia Bielefeld in der 86. Minute die Rote Karte gesehen.