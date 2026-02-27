Birlehm unterschreibt in Hannover einen neuen Vertrag. TSV-Sportchef Christophersen lobt seine Rolle als Führungsspieler: „Er gibt uns für die Zukunft mehr Planungssicherheit und Stabilität“.

Hannover - Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf setzt weiter auf die Dienste von Joel Birlehm. Wie der Tabellen-Neunte mitteilte, hat der frühere Nationaltorwart seinen am Ende der nächsten Saison auslaufenden Vertrag vorzeitig um drei Jahre bis zum 30. Juni 2030 verlängert.

„Wir freuen uns sehr, dass Joel langfristig Teil unseres Teams bleibt und die Mannschaft weiterhin mit seiner Erfahrung, Beständigkeit und Persönlichkeit bereichert“, sagte TSV-Sportchef Sven-Sören Christophersen. „Als Führungsspieler auf einer zentralen Position gibt er uns für die Zukunft mehr Planungssicherheit und Stabilität.“ Birlehm war 2024 von den Rhein-Neckar Löwen nach Hannover gekommen.